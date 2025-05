Candlelight Concert à la bougie – Route de Brest Guilers, 17 mai 2025 21:30, Guilers.

Finistère

Candlelight Concert à la bougie Route de Brest Brest Expo Parc de Penfeld Guilers Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-05-17

Début : 2025-05-17 21:30:00

fin : 2025-05-17 22:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Vivez une expérience musicale unique grâce à des représentations intimistes illuminées par des centaines de bougies. Ces spectacles vous invitent à redécouvrir les œuvres des plus grands compositeurs classiques, mais aussi des artistes contemporains, dans une ambiance magique et hors du temps.

Que vous soyez amateur de musique classique, fan de pop ou adepte de jazz, laissez-vous transporter par des performances exceptionnelles dans un décor féerique. Chaque concert promet une immersion sensorielle inoubliable, parfaite pour une soirée romantique, un moment entre amis ou une pause culturelle bien méritée.

Au programme

– 19h30 Coldplay et Imagine Dragons

Playlist

Coldplay Clocks

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Imagine Dragons Whatever It Takes

Coldplay Fix You

Imagine Dragons Eyes Closed

Coldplay Yellow

Imagine Dragons Nice to Meet You

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Bad Liar

Coldplay Shiver

Imagine Dragons Believer

Coldplay A Sky Full of Stars

Imagine Dragons Sharks

Coldplay Viva la Vida

Imagine Dragons On the Top of the World

-21h30 Hommage à Hans Zimmer

Playlist

Spirit Nothing I’ve Ever Known

Batman- A Dark Knight

Madagascar Zooster’s Breakout

Gladiator

Pearl Harbor Tennessee

Pirates des Caraïbes

L’Enfer du Pacifique

Interstellar Cornfield Chase

Inception Time

Et bien plus !

Informations pratiques

Ouverture des portes 30 minutes avant le début de chaque concert. Aucun retard ne sera toléré.

Les tickets ne sont pas disponibles à l’achat sur place, achat en ligne uniquement le site Web.

Attention si vous souhaitez assister aux deux concerts, vous devez obligatoirement avoir un billet par concert !

Chaque concert dure environ 60 minutes.

A partir de 8 ans. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte .

Route de Brest Brest Expo Parc de Penfeld

Guilers 29820 Finistère Bretagne +33 2 98 47 88 00

