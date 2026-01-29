CANDLELIGHT ÉDITION SPÉCIALE SAINT-VALENTIN Montpellier

CANDLELIGHT ÉDITION SPÉCIALE SAINT-VALENTIN

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Édition spéciale Saint-Valentin à Montpellier!

Programme

Unchained Melody The Righteous Brothers

Can You Feel the Love Tonight? Elton John

A Whole New World Alan Menken

Your Song Elton John

Teeneesee Hans Zimmer

Out of Africa John Barry

Love Theme for Nata Ennio Morricone

Por Una Cabeza Carlos Gardel

La Vie En Rose Edith Piaf

Can’t Help Falling in Love Elvis Presley

All You Need Is Love The Beatles

A Thousand Years Christina Perri

Shallow Lady Gaga

My Heart Will Go On Celine Dion

I’ll Always Love You Whitney Houston

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Valentine’s Day Special Edition concert in Montpellier!

