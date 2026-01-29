CANDLELIGHT ÉDITION SPÉCIALE SAINT-VALENTIN Montpellier
CANDLELIGHT ÉDITION SPÉCIALE SAINT-VALENTIN Montpellier samedi 14 février 2026.
CANDLELIGHT ÉDITION SPÉCIALE SAINT-VALENTIN
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Édition spéciale Saint-Valentin à Montpellier!
Programme
Unchained Melody The Righteous Brothers
Can You Feel the Love Tonight? Elton John
A Whole New World Alan Menken
Your Song Elton John
Teeneesee Hans Zimmer
Out of Africa John Barry
Love Theme for Nata Ennio Morricone
Por Una Cabeza Carlos Gardel
La Vie En Rose Edith Piaf
Can’t Help Falling in Love Elvis Presley
All You Need Is Love The Beatles
A Thousand Years Christina Perri
Shallow Lady Gaga
My Heart Will Go On Celine Dion
I’ll Always Love You Whitney Houston
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Valentine’s Day Special Edition concert in Montpellier!
