Candlelight : Hommage à Adele Salle Joséphine B. Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 19:00 – 20:00

Gratuit : non 24,50 € à 53,50 € 24,50 € à 53,50 € Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Musiciens : Quatuor à cordes Programme :- Hello- Rumour has it- Make you feel my love- Water under the bridge- Oh my God- Someone like you- Send my love (to your new lover)- Chasing pavements- Skyfall- When we were young- Set fire to the rain- Easy on me- Rolling in the deep Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Salle Joséphine B. Centre-ville Nantes 44000

https://josephine-b.com/ https://feverup.com/fr/nantes/candlelight