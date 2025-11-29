Candlelight hommage à Bad Bunny, et à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 41.5 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight dans le joli théâtre de l’Oeuvre.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au groupe mythique et au meilleur de Bd Bunny!









Hommage à Bad Bunny à 19h











NUEVAYol

Si Estuviésemos Juntos

La Canción

La Noche de Anoche

Yonaguni

Moscow Mule

Callaíta

Ojitos Lindos

Me Porto Bonito

Tití Me Preguntó

un 100xto

BAILE INoLVIDABLE

DtMF LA MuDANZA medley







A 21h30 hommage à Queen











I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

Under Pressure

We Are The Champions

Another One Bites The Dust .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rendezvous for this Candlelight concert in the pretty Théâtre de l’Oeuvre.

German :

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir treffen uns zu diesem Candlelight-Konzert im hübschen Theater de l’Oeuvre.

Italiano :

Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per questo concerto a lume di candela nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.

Espanol :

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en este concierto a la luz de las velas en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.

