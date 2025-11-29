Candlelight hommage à Bad Bunny, et à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement
Candlelight hommage à Bad Bunny, et à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement samedi 29 novembre 2025.
Candlelight hommage à Bad Bunny, et à Queen
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 41.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight dans le joli théâtre de l’Oeuvre.
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au groupe mythique et au meilleur de Bd Bunny!
Hommage à Bad Bunny à 19h
NUEVAYol
Si Estuviésemos Juntos
La Canción
La Noche de Anoche
Yonaguni
Moscow Mule
Callaíta
Ojitos Lindos
Me Porto Bonito
Tití Me Preguntó
un 100xto
BAILE INoLVIDABLE
DtMF LA MuDANZA medley
A 21h30 hommage à Queen
I Want to Break Free
We Will Rock You
Somebody to Love
Don’t Stop Me Now
Killer Queen
Crazy Little Thing Called Love
Who Wants to Live Forever
Bohemian Rhapsody
Love of My Life
Under Pressure
We Are The Champions
Another One Bites The Dust .
Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rendezvous for this Candlelight concert in the pretty Théâtre de l’Oeuvre.
German :
Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir treffen uns zu diesem Candlelight-Konzert im hübschen Theater de l’Oeuvre.
Italiano :
Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per questo concerto a lume di candela nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.
Espanol :
Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en este concierto a la luz de las velas en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.
L’événement Candlelight hommage à Bad Bunny, et à Queen Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille