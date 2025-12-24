Candlelight hommage à Bad Bunny, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement
Candlelight hommage à Bad Bunny, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement
Candlelight hommage à Bad Bunny
Vendredi 6 février 2026 à partir de 19h.
Vendredi 6 mars 2026 à partir de 19h.
Vendredi 17 avril 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 19 – 19 – 33 EUR
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-04-17
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: hommage à Bad Bunny à Marseille !
Le quatuor à cordes interprètera les airs:
Nuevayol
Si estuviésemos juntos
La canción
La noche de anoche
Yonaguni
Moscow mule
Callaíta
Ojitos Lindos
Me porto bonito
Tití me preguntó
Un 100 x to
Baile I no LVidable
DtMF La Mudanza medley .
Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
