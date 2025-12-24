Candlelight hommage à Bad Bunny, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Candlelight hommage à Bad Bunny

Vendredi 6 février 2026 à partir de 19h.

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 19h.

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-17

Ne perds pas une minute de plus !

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: hommage à Bad Bunny à Marseille !







Le quatuor à cordes interprètera les airs:





Nuevayol

Si estuviésemos juntos

La canción

La noche de anoche

Yonaguni

Moscow mule

Callaíta

Ojitos Lindos

Me porto bonito

Tití me preguntó

Un 100 x to

Baile I no LVidable

DtMF La Mudanza medley .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t waste another minute!

L’événement Candlelight hommage à Bad Bunny Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille