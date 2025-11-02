Candlelight : Hommage à Céline Dion Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Candlelight : Hommage à Céline Dion Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 18:30 – 19:30

Gratuit : non 25 € à 55 € 25 € à 55 € Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Musiciens : String Quartet Programme :- My heart will go on- Pour que tu m’aimes encore- I’m alive- On ne change pas- S’il suffisait d’aimer- Ne partez pas sans moi- Sous le vent- Je sais pas- Encore un soir- Ziggy (un garçon comme les autres)- All by myself- Parler à mon père- J’irai où tu iras Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

