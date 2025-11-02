Candlelight : Hommage à Céline Dion Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
Candlelight : Hommage à Céline Dion Dimanche 2 novembre, 18h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique
25 € à 55 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-02T18:30:00+01:00 – 2025-11-02T19:30:00+01:00
Fin : 2025-11-02T18:30:00+01:00 – 2025-11-02T19:30:00+01:00
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Musiciens : String Quartet
Programme :
– My heart will go on
– Pour que tu m’aimes encore
– I’m alive
– On ne change pas
– S’il suffisait d’aimer
– Ne partez pas sans moi
– Sous le vent
– Je sais pas
– Encore un soir
– Ziggy (un garçon comme les autres)
– All by myself
– Parler à mon père
– J’irai où tu iras
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
