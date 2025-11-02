Candlelight : Hommage à Céline Dion Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Candlelight : Hommage à Céline Dion Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Candlelight : Hommage à Céline Dion Dimanche 2 novembre, 18h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique

25 € à 55 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T18:30:00+01:00 – 2025-11-02T19:30:00+01:00

Fin : 2025-11-02T18:30:00+01:00 – 2025-11-02T19:30:00+01:00

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Musiciens : String Quartet

Programme :

– My heart will go on

– Pour que tu m’aimes encore

– I’m alive

– On ne change pas

– S’il suffisait d’aimer

– Ne partez pas sans moi

– Sous le vent

– Je sais pas

– Encore un soir

– Ziggy (un garçon comme les autres)

– All by myself

– Parler à mon père

– J’irai où tu iras

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]

