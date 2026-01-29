CANDLELIGHT HOMMAGE À CÉLINE DION Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À CÉLINE DION

2 rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 40.5 – 40.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Céline Dion à Montpellier!

Programme

My Heart Will Go On

Pour que tu m’aimes encore

I’m Alive

On ne change pas

S’il suffisait d’aimer

Ne partez pas sans moi

Sous le vent

Je sais pas

Encore un soir

Ziggy (un garçon comme les autres)

All By Myself

Parler à mon père

J’irai où tu iras

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

2 rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Céline Dion concert in Montpellier!

