CANDLELIGHT HOMMAGE À CÉLINE DION Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À CÉLINE DION Montpellier vendredi 20 février 2026.
CANDLELIGHT HOMMAGE À CÉLINE DION
2 rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 40.5 – 40.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Céline Dion à Montpellier!
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Céline Dion à Montpellier!
Programme
My Heart Will Go On
Pour que tu m’aimes encore
I’m Alive
On ne change pas
S’il suffisait d’aimer
Ne partez pas sans moi
Sous le vent
Je sais pas
Encore un soir
Ziggy (un garçon comme les autres)
All By Myself
Parler à mon père
J’irai où tu iras
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
2 rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Céline Dion concert in Montpellier!
L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À CÉLINE DION Montpellier a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT MONTPELLIER