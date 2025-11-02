Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 20:30 – 21:30

Gratuit : non 22,95 € à 56,50 22,95 € à 56,50 Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Musiciens : String Quartet Programme :- Il faut savoir- Je me voyais déjà- Comme ils disent- Les comédiens- La bohème- For me formidable- Que c’est triste Venise- Parce que tu crois- Non je n’ai rien oublié- Ave Maria- La mamma- She- Emmenez moi Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

