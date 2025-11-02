Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Dimanche 2 novembre, 20h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique

22,95 € à 56,50

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Musiciens : String Quartet

Programme :

– Il faut savoir

– Je me voyais déjà

– Comme ils disent

– Les comédiens

– La bohème

– For me formidable

– Que c’est triste Venise

– Parce que tu crois

– Non je n’ai rien oublié

– Ave Maria

– La mamma

– She

– Emmenez moi

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

