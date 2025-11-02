Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 2 novembre 2025.
Candlelight : Hommage à Charles Aznavour Dimanche 2 novembre, 20h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique
22,95 € à 56,50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-02T20:30:00+01:00 – 2025-11-02T21:30:00+01:00
Fin : 2025-11-02T20:30:00+01:00 – 2025-11-02T21:30:00+01:00
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Musiciens : String Quartet
Programme :
– Il faut savoir
– Je me voyais déjà
– Comme ils disent
– Les comédiens
– La bohème
– For me formidable
– Que c’est triste Venise
– Parce que tu crois
– Non je n’ai rien oublié
– Ave Maria
– La mamma
– She
– Emmenez moi
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]
Expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.