CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR (MAISON DES CHŒURS) Montpellier
Place Albert 1er Montpellier Hérault
Tarif : 35.5 – 35.5 – EUR
Début : 2025-10-02
fin : 2025-12-05
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour à Montpellier !
Programme
Il faut savoir
Je me voyais déjà
Comme ils disent
Les comédiens
La bohème
For me formidable
Que c’est triste Venise
Parce que tu crois
Non je n’ai rien oublié
Ave Maria
La mamma
She
Emmenez moi
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Place Albert 1er Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Charles Aznavour concert in Montpellier!
German :
Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses Candlelight: Hommage an Charles Aznavour Konzert in Montpellier!
Italiano :
Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici spazi a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per il concerto Candlelight: Hommage à Charles Aznavour a Montpellier!
Espanol :
Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos escenarios iluminados por velas. Compre ya sus entradas para el concierto Candlelight: Hommage à Charles Aznavour en Montpellier
