CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2025-11-08 2026-01-24 2026-02-28

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour à Montpellier !

Programme

La Bohème

Les Comédiens

Je m’voyais déjà

Emmenez-moi

Que c’est triste Venise

She

For Me… Formidable

Et Pourtant

Il faut savoir

Comme Ils Disent

Ave Maria

La mamma

Hier Encore

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Charles Aznavour concert in Montpellier!

German :

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses Candlelight: Hommage an Charles Aznavour Konzert in Montpellier!

Italiano :

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici spazi a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per il concerto Candlelight: Hommage à Charles Aznavour a Montpellier!

Espanol :

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos escenarios iluminados por velas. Compre ya sus entradas para el concierto Candlelight: Hommage à Charles Aznavour en Montpellier

