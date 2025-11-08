CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Montpellier samedi 8 novembre 2025.
CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 23 – 23 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2025-11-08 2026-01-24 2026-02-28
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour à Montpellier !
Programme
La Bohème
Les Comédiens
Je m’voyais déjà
Emmenez-moi
Que c’est triste Venise
She
For Me… Formidable
Et Pourtant
Il faut savoir
Comme Ils Disent
Ave Maria
La mamma
Hier Encore
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Charles Aznavour concert in Montpellier!
German :
Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses Candlelight: Hommage an Charles Aznavour Konzert in Montpellier!
Italiano :
Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici spazi a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per il concerto Candlelight: Hommage à Charles Aznavour a Montpellier!
Espanol :
Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos escenarios iluminados por velas. Compre ya sus entradas para el concierto Candlelight: Hommage à Charles Aznavour en Montpellier
