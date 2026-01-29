CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR

804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour à Montpellier !

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Hommage à Charles Aznavour à Montpellier !

Programme

Il faut savoir

Je me voyais déjà

Comme ils disent

Les comédiens

La bohème

For me formidable

Que c’est triste Venise

Parce que tu crois

Non je n’ai rien oublié

Ave Maria

La mamma

She

Emmenez moi

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 34 43 35 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Charles Aznavour concert in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Montpellier a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT MONTPELLIER