CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR
804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-27
2026-02-27
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour à Montpellier !
Programme
Il faut savoir
Je me voyais déjà
Comme ils disent
Les comédiens
La bohème
For me formidable
Que c’est triste Venise
Parce que tu crois
Non je n’ai rien oublié
Ave Maria
La mamma
She
Emmenez moi
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 34 43 35 00
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Charles Aznavour concert in Montpellier!
