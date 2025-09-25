Candlelight Hommage à Hans Zimmer Théâtre du Casino Municipal Biarritz
Candlelight Hommage à Hans Zimmer Théâtre du Casino Municipal Biarritz samedi 20 décembre 2025.
Candlelight Hommage à Hans Zimmer
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
PROGRAMME
Time Inception
Terres Interdites- Le Roi Lion
Zoosters Breakout Madagascar
Supermarine Dunkirk
Honor Band of Brothers l’enfer du Pacifique
A Dark Knight The Dark Knight Le Chevalier noir
Wonder Woman Thème principal
Gladiator Thème principal
Cornfield Chase Interstellar
Dune Thème principal
Discombobulate Sherlock Holmes
Thème principal Pirates des Caraïbes
ARTISTE
String Quartet
Durée du concert
60 minutes environ .
