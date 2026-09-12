Candlelight Hommage à Hans Zimmer Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Candlelight Hommage à Hans Zimmer

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Programme

Time Inception

Terres Interdites- Le Roi Lion

Zoosters Breakout Madagascar

Supermarine Dunkirk

Honor Band of Brothers l’enfer du Pacifique

A Dark Knight The Dark Knight Le Chevalier noir

Wonder Woman Thème principal

Gladiator Thème principal

Cornfield Chase Interstellar

Dune Thème principal

Discombobulate Sherlock Holmes

Thème principal Pirates des Caraïbes

ARTISTE

String Quartet

Durée du concert

60 minutes environ .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Candlelight Hommage à Hans Zimmer

L’événement Candlelight Hommage à Hans Zimmer Biarritz a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Biarritz