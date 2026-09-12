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Candlelight Hommage à Hans Zimmer Théâtre du Casino Municipal Biarritz

vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre du Casino Municipal · Biarritz

Candlelight Hommage à Hans Zimmer Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre du Casino Municipal
Adresse
1 Avenue Édouard VII
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Candlelight Hommage à Hans Zimmer

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Programme
Time Inception
Terres Interdites- Le Roi Lion
Zoosters Breakout Madagascar
Supermarine Dunkirk
Honor Band of Brothers l’enfer du Pacifique
A Dark Knight The Dark Knight Le Chevalier noir
Wonder Woman Thème principal
Gladiator Thème principal
Cornfield Chase Interstellar
Dune Thème principal
Discombobulate Sherlock Holmes
Thème principal Pirates des Caraïbes

ARTISTE
String Quartet

Durée du concert
60 minutes environ   .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Candlelight Hommage à Hans Zimmer

L’événement Candlelight Hommage à Hans Zimmer Biarritz a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Biarritz

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