Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement samedi 13 décembre 2025.

Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 40.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight dans le joli théâtre de l’Oeuvre.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.







Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au compositeur de musiques de films Hans Zimmer, et à Charles Aznavour, par un quatuor à cordes.











A 19h musiques d’Hans Zimmer





Pirates des Caraïbes

Rush Lost But Won

Le Dernier Samouraï

Crimson Tide

Da Vinci Code

Neuf mois aussi It’s A Boy

La Chute du Faucon Noir Love No Man Behind

Pearl Harbor Tennessee

Interstellar

Gladiator

Le Roi Lion







A 21h répertoire de Charles Aznavour









La Bohème

Les Comédiens

Je m’voyais déjà

Emmenez-moi

Que c’est triste Venise

She

For Me… Formidable

Et Pourtant

Il faut savoir

Comme Ils Disent

Ave Maria

La mamma

Hier Encore .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rendezvous for this Candlelight concert in the pretty Théâtre de l’Oeuvre.

German :

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir treffen uns zu diesem Candlelight-Konzert im hübschen Theater de l’Oeuvre.

Italiano :

Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per questo concerto a lume di candela nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.

Espanol :

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en este concierto a la luz de las velas en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.

L’événement Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille