Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement
Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement samedi 13 décembre 2025.
Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 40.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight dans le joli théâtre de l’Oeuvre.
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au compositeur de musiques de films Hans Zimmer, et à Charles Aznavour, par un quatuor à cordes.
A 19h musiques d’Hans Zimmer
Pirates des Caraïbes
Rush Lost But Won
Le Dernier Samouraï
Crimson Tide
Da Vinci Code
Neuf mois aussi It’s A Boy
La Chute du Faucon Noir Love No Man Behind
Pearl Harbor Tennessee
Interstellar
Gladiator
Le Roi Lion
A 21h répertoire de Charles Aznavour
La Bohème
Les Comédiens
Je m’voyais déjà
Emmenez-moi
Que c’est triste Venise
She
For Me… Formidable
Et Pourtant
Il faut savoir
Comme Ils Disent
Ave Maria
La mamma
Hier Encore .
Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rendezvous for this Candlelight concert in the pretty Théâtre de l’Oeuvre.
German :
Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir treffen uns zu diesem Candlelight-Konzert im hübschen Theater de l’Oeuvre.
Italiano :
Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per questo concerto a lume di candela nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.
Espanol :
Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en este concierto a la luz de las velas en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.
L’événement Candlelight Hommage à Hans Zimmer et à Charles Aznavour Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille