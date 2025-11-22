CANDLELIGHT HOMMAGE A HANS ZIMMER Perpignan
CANDLELIGHT HOMMAGE A HANS ZIMMER Perpignan samedi 22 novembre 2025.
CANDLELIGHT HOMMAGE A HANS ZIMMER
1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 19 – 19 – 45
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
.
1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE A HANS ZIMMER Perpignan a été mis à jour le 2025-11-03 par PERPIGNAN TOURISME