Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 21:00 – 22:00

17,55 € à 46 € Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Musiciens : Quatuor à cordes Programme :- Time – Inception- Terres Interdites- Le Roi Lion- Zoosters Breakout – Madagascar- Supermarine – Dunkirk- Honor – Band of Brothers : l’enfer du Pacifique- A Dark Knight – The Dark Knight : Le Chevalier noir- Wonder Woman – Thème principal- Gladiator – Thème principal- Cornfield Chase – Interstellar- Dune – Thème principal- Discombobulate – Sherlock Holmes- Thème principal – Pirates des Caraïbes Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://feverup.com/fr/nantes/candlelight