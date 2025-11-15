Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Samedi 15 novembre, 21h00 Sémaphore – Espace Beaulieu Loire-Atlantique

17,55 € à 46 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T21:00:00+01:00 – 2025-11-15T22:00:00+01:00

Fin : 2025-11-15T21:00:00+01:00 – 2025-11-15T22:00:00+01:00

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Musiciens : Quatuor à cordes

Programme :

– Time – Inception

– Terres Interdites- Le Roi Lion

– Zoosters Breakout – Madagascar

– Supermarine – Dunkirk

– Honor – Band of Brothers : l’enfer du Pacifique

– A Dark Knight – The Dark Knight : Le Chevalier noir

– Wonder Woman – Thème principal

– Gladiator – Thème principal

– Cornfield Chase – Interstellar

– Dune – Thème principal

– Discombobulate – Sherlock Holmes

– Thème principal – Pirates des Caraïbes

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]

