Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes samedi 15 novembre 2025.
17,55 € à 46 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-15T21:00:00+01:00 – 2025-11-15T22:00:00+01:00
Fin : 2025-11-15T21:00:00+01:00 – 2025-11-15T22:00:00+01:00
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Musiciens : Quatuor à cordes
Programme :
– Time – Inception
– Terres Interdites- Le Roi Lion
– Zoosters Breakout – Madagascar
– Supermarine – Dunkirk
– Honor – Band of Brothers : l’enfer du Pacifique
– A Dark Knight – The Dark Knight : Le Chevalier noir
– Wonder Woman – Thème principal
– Gladiator – Thème principal
– Cornfield Chase – Interstellar
– Dune – Thème principal
– Discombobulate – Sherlock Holmes
– Thème principal – Pirates des Caraïbes
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]
