Candlelight : Hommage à Jean-Jacques Goldman Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 20:30 – 21:30

Gratuit : non 20,40 € à 56,50 20,40 € à 56,50 Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Au piano : Frédéric Renoux Programme :- Je te donne- Pas toi- Comme toi- Né en 17 à Leidenstadt- 4 mots sur un piano- Aicha- Là bas- Quand la musique est bonne- On ira- Au bout de mes rêves- Famille- Veiller tard- Puisque tu pars- Il changeait la vie- Envole moi Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://feverup.com/fr/nantes/candlelight