Candlelight : Hommage à Jean-Jacques Goldman Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 26 octobre 2025.

20,40 € à 56,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T20:30:00+01:00 – 2025-10-26T21:30:00+01:00

Fin : 2025-10-26T20:30:00+01:00 – 2025-10-26T21:30:00+01:00

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Au piano : Frédéric Renoux

Programme :

– Je te donne

– Pas toi

– Comme toi

– Né en 17 à Leidenstadt

– 4 mots sur un piano

– Aicha

– Là bas

– Quand la musique est bonne

– On ira

– Au bout de mes rêves

– Famille

– Veiller tard

– Puisque tu pars

– Il changeait la vie

– Envole moi

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.