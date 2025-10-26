Candlelight : Hommage à Jean-Jacques Goldman Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
Candlelight : Hommage à Jean-Jacques Goldman Dimanche 26 octobre, 20h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique
20,40 € à 56,50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-26T20:30:00+01:00 – 2025-10-26T21:30:00+01:00
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Au piano : Frédéric Renoux
Programme :
– Je te donne
– Pas toi
– Comme toi
– Né en 17 à Leidenstadt
– 4 mots sur un piano
– Aicha
– Là bas
– Quand la musique est bonne
– On ira
– Au bout de mes rêves
– Famille
– Veiller tard
– Puisque tu pars
– Il changeait la vie
– Envole moi
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.