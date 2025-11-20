CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN

Quai des Tanneurs Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-06

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Jean-Jacques Goldman à Montpellier!

Programme

Je te donne

Pas toi

Comme toi

Né en 17

4 mots sur un piano

Aicha (chanté par Khaled)

Là bas

Quand la musique est bonne

On ira

Au bout de mes rêves

Famille

Veiller tard

Puisque tu pars

Il changeait la vie

Envole moi

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement .

Quai des Tanneurs Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Jean-Jacques Goldman concert in Montpellier!

German :

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für das Candlelight: Hommage an Jean-Jacques Goldman Konzert in Montpellier!

Italiano :

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici spazi a lume di candela. Acquistate subito i biglietti per il concerto Candlelight: Hommage à Jean-Jacques Goldman a Montpellier!

Espanol :

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos lugares iluminados por velas. Compre ahora sus entradas para el concierto Candlelight: Hommage à Jean-Jacques Goldman en Montpellier

