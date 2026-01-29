CANDLELIGHT HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-28 2026-05-16 2026-06-13

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Hommage à Johnny Hallyday à Montpellier!

Infos

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée

Programme

Allumer le feu

Souvenirs, Souvenirs

Noir c’est noir

Quelque chose de Tennessee

Gabrielle

Requiem pour un fou

L’envie

Le pénitencier

Marie

Diégo, libre dans sa tête

Ma gueule

Que je t’aime

Je te promets .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Johnny Hallyday concert in Montpellier!

