CANDLELIGHT HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 23 – 23 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-28 2026-05-16 2026-06-13
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Hommage à Johnny Hallyday à Montpellier!
Infos
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée
Programme
Allumer le feu
Souvenirs, Souvenirs
Noir c’est noir
Quelque chose de Tennessee
Gabrielle
Requiem pour un fou
L’envie
Le pénitencier
Marie
Diégo, libre dans sa tête
Ma gueule
Que je t’aime
Je te promets .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Hommage à Johnny Hallyday concert in Montpellier!
