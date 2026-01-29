CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN Montpellier vendredi 27 février 2026.
CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN
804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier Hérault
Tarif : 33 – 33 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Queen à Montpellier !
Programme
I Want to Break Free
We Will Rock You
Somebody to Love
Radio Ga Ga
Don’t Stop Me Now
Killer Queen
Crazy Little Thing Called Love
Who Wants to Live Forever
Bohemian Rhapsody
Love of My Life
We Are the Champions
Another One Bites the Dust
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Queen tribute concert in Montpellier!
