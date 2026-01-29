CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À QUEEN

804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier Hérault

Début : 2026-02-27

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight hommage à Queen à Montpellier !

Programme

I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Radio Ga Ga

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

We Are the Champions

Another One Bites the Dust

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Queen tribute concert in Montpellier!

