Candlelight : Hommage aux Beatles Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Candlelight : Hommage aux Beatles Dimanche 26 octobre, 18h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique

22,95 € à 56,50 €

Début : 2025-10-26T18:30:00+01:00 – 2025-10-26T19:30:00+01:00

Fin : 2025-10-26T18:30:00+01:00 – 2025-10-26T19:30:00+01:00

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Au piano : Frédéric Renoux

Programme :

– Here comes the sun

– Penny Lane

– Blackbird

– Help !

– I want to hold your hand

– Come together

– Paperback writer

– Something

– Yellow submarine

– Yesterday

– Let it be

– While my guitar gently weeps

– Strawberry fields forever

– Eleanor Rigby

– All you need is love

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]

