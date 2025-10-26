Candlelight : Hommage aux Beatles Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
Candlelight : Hommage aux Beatles Little Atlantique Brewery / LAB Nantes dimanche 26 octobre 2025.
Candlelight : Hommage aux Beatles Dimanche 26 octobre, 18h30 Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique
22,95 € à 56,50 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-26T18:30:00+01:00 – 2025-10-26T19:30:00+01:00
Fin : 2025-10-26T18:30:00+01:00 – 2025-10-26T19:30:00+01:00
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Au piano : Frédéric Renoux
Programme :
– Here comes the sun
– Penny Lane
– Blackbird
– Help !
– I want to hold your hand
– Come together
– Paperback writer
– Something
– Yellow submarine
– Yesterday
– Let it be
– While my guitar gently weeps
– Strawberry fields forever
– Eleanor Rigby
– All you need is love
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/fr/nantes/candlelight »}, {« type »: « link », « value »: « https://candlelightexperience.com/fr/ »}]
Expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.