Candlelight: le meilleur de Bridgerton par un ensemble à cordes, Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Candlelight: le meilleur de Bridgerton par un ensemble à cordes

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 19h.

2 séances 19h30 et 21h30. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 31.5 – 31.5 – 31.5 EUR

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Après avoir séduit des millions de fans de Bridgerton à travers le monde, Candlelight Le meilleur de Bridgerton par un ensemble à cordes revient enfin à Marseille !

Très cher lecteur, Lady Whistledown a l’immense plaisir de t’adresser une invitation exclusive à une soirée des plus envoûtantes. Sous l’éclat délicat des bougies, laisse-toi charmer par les airs inoubliables de la série à succès de Shondaland sur Netflix, réinterprétés avec brio par un ensemble à cordes de talent. Résisteras-tu au privilège d’y assister ?



Les plus grandes chansons de la série acclamée de Shondaland sur Netflix, par un quatuor à cordes. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After seducing millions of Bridgerton fans around the world, Candlelight: The Best of Bridgerton by a String Ensemble finally returns to Marseille!

