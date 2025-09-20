Candlelight le meilleur des années 80 et Hommage à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Candlelight le meilleur des années 80 et Hommage à Queen

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 19h30 et à partir de 21h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 41.5 EUR

Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight dans le joli théâtre de l’Oeuvre.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au groupe mythique et au meilleur des 80’s, avec le Parallel Quartet !





Programme à 19h30





Don’t Stop Believin’ Journey

Eye of the Tiger Survivor

Take on Me a-ha

Walking on Sunshine Katrina and the Waves

Sweet Dreams (Are Made of This) Eurythmics

Girls Just Want to Have Fun Cyndi Lauper

Wake Me Up Before You Go-Go Wham!

Sweet Child o’ Mine Guns N’ Roses

Africa Toto

Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler

Livin’ on a Prayer Bon Jovi











A 21h30 hommage à Queen







I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

Under Pressure

We Are The Champions

Another One Bites The Dust .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rendezvous for this Candlelight concert in the pretty Théâtre de l’Oeuvre.

German :

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir treffen uns zu diesem Candlelight-Konzert im hübschen Theater de l’Oeuvre.

Italiano :

Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per questo concerto a lume di candela nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.

Espanol :

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en este concierto a la luz de las velas en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.

