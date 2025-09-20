Candlelight le meilleur des années 80 et Hommage à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement
Candlelight le meilleur des années 80 et Hommage à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement samedi 20 septembre 2025.
Candlelight le meilleur des années 80 et Hommage à Queen
Samedi 20 septembre 2025 à partir de 19h30 et à partir de 21h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 19 – 19 – 41.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight dans le joli théâtre de l’Oeuvre.
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au groupe mythique et au meilleur des 80’s, avec le Parallel Quartet !
Programme à 19h30
Don’t Stop Believin’ Journey
Eye of the Tiger Survivor
Take on Me a-ha
Walking on Sunshine Katrina and the Waves
Sweet Dreams (Are Made of This) Eurythmics
Girls Just Want to Have Fun Cyndi Lauper
Wake Me Up Before You Go-Go Wham!
Sweet Child o’ Mine Guns N’ Roses
Africa Toto
Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler
Livin’ on a Prayer Bon Jovi
A 21h30 hommage à Queen
I Want to Break Free
We Will Rock You
Somebody to Love
Don’t Stop Me Now
Killer Queen
Crazy Little Thing Called Love
Who Wants to Live Forever
Bohemian Rhapsody
Love of My Life
Under Pressure
We Are The Champions
Another One Bites The Dust .
Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rendezvous for this Candlelight concert in the pretty Théâtre de l’Oeuvre.
German :
Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir treffen uns zu diesem Candlelight-Konzert im hübschen Theater de l’Oeuvre.
Italiano :
Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per questo concerto a lume di candela nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.
Espanol :
Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en este concierto a la luz de las velas en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.
L’événement Candlelight le meilleur des années 80 et Hommage à Queen Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille