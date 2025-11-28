Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement vendredi 28 novembre 2025.

Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight !

Une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie, avec un quatuor de musiciens.









A 19h le meilleur du rap français







La boulette Diam’s

Laisse pas traîner ton fils NTM

Petit frère IAM

Solaar pleure MC Solaar

L’enfant seul Oxmo Puccino

Gravé dans la roche Sniper

Pitbull Booba

Banlieusards Kery James

Du Ferme La Fouine

La Puissance Rohff

Comme une étoile Booba

Désolé Sexion d’Assaut

Goutte d’eau Ninho

Macarena Damso

Au DD PNL

La terre est ronde Orelsan







A 21h Coldplay VS Imagine Dragons









Coldplay Clocks

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix you

Imagine Dragons Natural

Imagine Dragons Next to Me

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Buy your tickets now for this Candlelight concert!

German :

Kaufe jetzt deine Tickets für dieses Candlelight-Konzert!

Italiano :

Acquistate subito i biglietti per questo concerto a lume di candela!

Espanol :

Compre ya sus entradas para este concierto a la luz de las velas

L’événement Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille