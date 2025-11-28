Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement
Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement vendredi 28 novembre 2025.
Candlelight le meilleur du rap français, et Coldplay vs magine Dragons
Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17.5 – 17.5 – 41 EUR
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight !
Une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie, avec un quatuor de musiciens.
A 19h le meilleur du rap français
La boulette Diam’s
Laisse pas traîner ton fils NTM
Petit frère IAM
Solaar pleure MC Solaar
L’enfant seul Oxmo Puccino
Gravé dans la roche Sniper
Pitbull Booba
Banlieusards Kery James
Du Ferme La Fouine
La Puissance Rohff
Comme une étoile Booba
Désolé Sexion d’Assaut
Goutte d’eau Ninho
Macarena Damso
Au DD PNL
La terre est ronde Orelsan
A 21h Coldplay VS Imagine Dragons
Coldplay Clocks
Coldplay Something Just Like This
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix you
Imagine Dragons Natural
Imagine Dragons Next to Me
Coldplay The Scientist
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida .
Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Buy your tickets now for this Candlelight concert!
German :
Kaufe jetzt deine Tickets für dieses Candlelight-Konzert!
Italiano :
Acquistate subito i biglietti per questo concerto a lume di candela!
Espanol :
Compre ya sus entradas para este concierto a la luz de las velas
