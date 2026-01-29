CANDLELIGHT: LE MEILLEUR RAP FRANÇAIS Montpellier

CANDLELIGHT: LE MEILLEUR RAP FRANÇAIS

804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Le meilleur rap français à Montpellier !

Programme

La boulette Diam’s

Laisse pas traîner ton fils NTM

Petit frère IAM

Solaar pleure MC Solaar

L’enfant seul Oxmo Puccino

Gravé dans la roche Sniper

Pitbull Booba

Banlieusards Kery James

Du Ferme La Fouine

La Puissance Rohff

Comme une étoile Booba

Désolé Sexion d’Assaut

Goutte d’eau Ninho

Macarena Damso

Au DD PNL

La terre est ronde Orelsan

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Le meilleur rap français concert in Montpellier!

