CANDLELIGHT: LE MEILLEUR RAP FRANÇAIS Montpellier
CANDLELIGHT: LE MEILLEUR RAP FRANÇAIS
804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier Hérault
Tarif : 25.5 – 25.5 – EUR
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Le meilleur rap français à Montpellier !
Programme
La boulette Diam’s
Laisse pas traîner ton fils NTM
Petit frère IAM
Solaar pleure MC Solaar
L’enfant seul Oxmo Puccino
Gravé dans la roche Sniper
Pitbull Booba
Banlieusards Kery James
Du Ferme La Fouine
La Puissance Rohff
Comme une étoile Booba
Désolé Sexion d’Assaut
Goutte d’eau Ninho
Macarena Damso
Au DD PNL
La terre est ronde Orelsan
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
804 Avenue de la Justice de Castelnau Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Le meilleur rap français concert in Montpellier!
