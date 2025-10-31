Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi et Hommage à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi et Hommage à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement vendredi 31 octobre 2025.

Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi et Hommage à Queen

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 40.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille.

Achète tes billets dès maintenant et redécouvre Les 4 Saisons de Vivaldi interprétées par un quatuor à cordes au Théâtre de l’Oeuvre !









Le Quatuor Pananme interprètera de Vivaldi





Concerto no 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, La primavera (Le Printemps)

Concerto no 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, L’estate (L’Été)

Concerto no 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, L’autunno (L’Automne)

Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, L’inverno (L’Hiver)









Puis hommage au groupe de rock mythique Queen:







I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

Under Pressure

We Are The Champions

Another One Bites The Dust .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Marseille.

German :

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten in Marseille.

Italiano :

Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici locali a lume di candela a Marsiglia.

Espanol :

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales a la luz de las velas en Marsella.

L’événement Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi et Hommage à Queen Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille