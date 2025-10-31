Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi et Hommage à Queen Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement
Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 40.5 EUR
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille.
Achète tes billets dès maintenant et redécouvre Les 4 Saisons de Vivaldi interprétées par un quatuor à cordes au Théâtre de l’Oeuvre !
Le Quatuor Pananme interprètera de Vivaldi
Concerto no 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, La primavera (Le Printemps)
Concerto no 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, L’estate (L’Été)
Concerto no 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, L’autunno (L’Automne)
Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, L’inverno (L’Hiver)
Puis hommage au groupe de rock mythique Queen:
I Want to Break Free
We Will Rock You
Somebody to Love
Don’t Stop Me Now
Killer Queen
Crazy Little Thing Called Love
Who Wants to Live Forever
Bohemian Rhapsody
Love of My Life
Under Pressure
We Are The Champions
Another One Bites The Dust .
Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Marseille.
German :
Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten in Marseille.
Italiano :
Candlelight è un’esperienza musicale magica in magnifici locali a lume di candela a Marsiglia.
Espanol :
Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales a la luz de las velas en Marsella.
