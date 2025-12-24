Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Les 4 Saisons de Vivaldi

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h.

Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28.5 – 28.5 – EUR

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30 2026-06-13

Achète tes billets dès maintenant et redécouvre Les 4 Saisons de Vivaldi interprétées par un quatuor à cordes dan,s l’auditorium de Cosquer Méditerranée !

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille.







Un quatuor à cordes interprètera de Vivaldi





Concerto no 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, La primavera (Le Printemps)

Concerto no 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, L’estate (L’Été)

Concerto no 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, L’autunno (L’Automne)

Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, L’inverno (L’Hiver) .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Buy your tickets now and rediscover Vivaldi’s 4 Seasons performed by a string quartet in the Cosquer Méditerranée auditorium!

