CANDLELIGHT LES 4 SAISONS DE VIVALDI PALAIS DES CONGRÈS Perpignan dimanche 22 février 2026.

PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 19 – 19 – 49.5

Début : 2026-02-22 18:00:00
Au Palais des Congrès, Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
English :

At the Palais des Congrès, Candlelight offers you magical musical experiences in magnificent candlelit venues.

