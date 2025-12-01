Candlelight les classiques de Noël Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Candlelight les classiques de Noël Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement vendredi 19 décembre 2025.

Candlelight les classiques de Noël

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h et à partir de 21h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 41 EUR

Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert de fin d’année de Candlelight, dans le joli théâtre de l’Oeuvre.

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Pour célébrer Noël, Candlelight invite le pianiste Sydney Poma qui interprètera un florilège de musiques de Noêl.













Once Upon A December from Anastasia Ahrens & Flaherty

It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

Santa Claus Is Coming To Town

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dance Of The Sugar Plum Fairy from The Nutcracker Tchaikovsky

Flower Waltz from The Nutcracker Tchaikovsky

The Swan The Carnival of the Animals Saint-Saëns

Last Christmas WHAM!

Carol Of The Bells

Happy Christmas (War Is Over) John Lennon & Yoko Ono

Medley: Angels Heard On High Joy To The World Silent Night We Wish You A Merry Xmas

Jingle Bells

Clair de Lune Debussy

Ave Maria Schubert

Silent Night

Jingle Bells Rock .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Join us for Candlelight’s end-of-year concert, in the lovely Théâtre de l’Oeuvre.

German :

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Wir sehen uns zu diesem Jahresendkonzert von Candlelight im hübschen Theater de l’Oeuvre.

Italiano :

Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Unitevi a noi per il concerto di fine anno di Candlelight nel grazioso Théâtre de l’Oeuvre.

Espanol :

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Acompáñenos en el concierto de fin de curso de Candlelight en el bonito Théâtre de l’Oeuvre.

