CANDLELIGHT LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Montpellier

CANDLELIGHT LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI

2 rue de l'École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-03-21 2026-04-25

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montpellier. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre Les Quatre Saisons de Vivaldi interprétées par un quatuor à cordes dans l’Amphithéâtre de l’École de médecine !

Extra Flash ! by Candlelight

Personnalise ton expérience Candlelight et rends-la inoubliable. Flash ! by Candlelight te permet de poser dans un décor magique éclairé par des milliers de bougies et de repartir avec une photo instantanée imprimée sur place.

Programme

Vivaldi Concerto no 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, La primavera (Le Printemps)

Vivaldi Concerto no 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, L’estate (L’Été)

Vivaldi Concerto no 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, L’autunno (L’Automne)

Vivaldi Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, L’inverno (L’Hiver)

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

2 rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Candlelight offers you magical musical experiences in magnificent candlelit venues in Montpellier. Buy your tickets now and rediscover Vivaldi’s Four Seasons performed by a string quartet in the Amphithéâtre de l’École de médecine!

