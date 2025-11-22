Candlelight : Les Quatre Saisons de Vivaldi Salle Joséphine B. Nantes

Candlelight : Les Quatre Saisons de Vivaldi Salle Joséphine B. Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 21:00 – 22:00

Gratuit : non 25,50 à 55 € 25,50 à 55 € Billetterie : feverup.com/fr/nantes/candlelight Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Musiciens : Quatuor à cordes Programme :Vivaldi – Les Quatre Saisons Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h

Salle Joséphine B. Centre-ville Nantes 44000

https://josephine-b.com/ https://feverup.com/fr/nantes/candlelight