Candlelight musiques de Noël Colmar
Candlelight musiques de Noël Colmar samedi 20 décembre 2025.
Candlelight musiques de Noël
8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 21:30:00
fin : 2025-12-20 22:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Programme
Danse de la fée Dragée de Casse-Noisette Tchaïkovski
Carol of the Bells
Mon beau sapin
We Wish You a Merry Christmas
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Feliz Navidad José Feliciano
Jingle Bells
Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee
Love is All Around Wet Wet Wet
Let It Go from Frozen
Once Upon a December from Anastasia Stephen Flaherty
Maestro from The Holiday Hans Zimmer
It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bubblé
Last Christmas Wham!
All I Want for Christmas Is You Mariah Carey
Artistes Quatuor à cordes Stockfeld .
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues.
German :
Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen Orten, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind.
Italiano :
Candlelight è una magica esperienza musicale in magnifici locali a lume di candela.
Espanol :
Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales iluminados por velas.
