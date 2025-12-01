Candlelight musiques de Noël Colmar

Candlelight musiques de Noël Colmar samedi 20 décembre 2025.

Candlelight musiques de Noël

8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 21:30:00
fin : 2025-12-20 22:30:00

Date(s) :
2025-12-20

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Musiques de Noël à Colmar !

Programme

Danse de la fée Dragée de Casse-Noisette Tchaïkovski

Carol of the Bells

Mon beau sapin

We Wish You a Merry Christmas

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Feliz Navidad José Feliciano

Jingle Bells

Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee

Love is All Around Wet Wet Wet

Let It Go from Frozen

Once Upon a December from Anastasia Stephen Flaherty

Maestro from The Holiday Hans Zimmer

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bubblé

Last Christmas Wham!

All I Want for Christmas Is You Mariah Carey

Artistes Quatuor à cordes Stockfeld   .

8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est  

English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues.

German :

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen Orten, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind.

Italiano :

Candlelight è una magica esperienza musicale in magnifici locali a lume di candela.

Espanol :

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales iluminados por velas.

L’événement Candlelight musiques de Noël Colmar a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de Colmar