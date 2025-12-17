CANDLELIGHT MUSIQUES DE NOËL Montpellier

CANDLELIGHT MUSIQUES DE NOËL

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 30.5 – 30.5 – 39.5 EUR

Date : 2025-12-26

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Musiques de Noël !

Programme

Dance of the Sugar Plum Fairy from The Nutcracker Tchaikovsky

Greensleeves

Carol of the Bells

O Holy Night

O Tannenbaum

We Wish You a Merry Christmas

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Feliz Navidad José Feliciano

Jingle Bells

Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee

Love Is All Around Wet Wet Wet

Let It Go from Frozen

Once Upon a December from Anastasia Stephen Flaherty

Maestro from The Holiday Hans Zimmer

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bublé

Last Christmas Wham!

All I Want for Christmas Is You Mariah Carey

Do they Know It’s Christmas

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 35 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Christmas Music concert!

