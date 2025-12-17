CANDLELIGHT MUSIQUES DE NOËL Montpellier
CANDLELIGHT MUSIQUES DE NOËL Montpellier vendredi 26 décembre 2025.
CANDLELIGHT MUSIQUES DE NOËL
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 30.5 – 30.5 – 39.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Musiques de Noël !
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Musiques de Noël !
Programme
Dance of the Sugar Plum Fairy from The Nutcracker Tchaikovsky
Greensleeves
Carol of the Bells
O Holy Night
O Tannenbaum
We Wish You a Merry Christmas
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Feliz Navidad José Feliciano
Jingle Bells
Rockin’ Around the Christmas Tree Brenda Lee
Love Is All Around Wet Wet Wet
Let It Go from Frozen
Once Upon a December from Anastasia Stephen Flaherty
Maestro from The Holiday Hans Zimmer
It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michael Bublé
Last Christmas Wham!
All I Want for Christmas Is You Mariah Carey
Do they Know It’s Christmas
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 35 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Christmas Music concert!
L’événement CANDLELIGHT MUSIQUES DE NOËL Montpellier a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 OT MONTPELLIER