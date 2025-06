Candlelight Queen VS ABBA Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence 12 septembre 2025 21:30

Bouches-du-Rhône

Candlelight Queen VS ABBA Vendredi 12 septembre 2025 de 21h30 à 22h30.

Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis. Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-09-12 21:30:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

2025-09-12

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies. Redécouvrez la musique de Queen et ABBA à Aix-en-Provence!

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Redécouvrez la musique de Queen et ABBA à Aix-en-Provence !



Programme:



Dancing Queen

SOS

Money, Money, Money

Voulez Vous

Bohemian Rhapsody

I Want To Break Free

Somebody to Love

Waterloo

Super Trouper

Mamma Mia!

Don’t Stop Me Now

We Will Rock You

We Are The Champions

Gimme Gimme Gimme .

Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue de l’Opéra

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rediscover the music of Queen and ABBA in Aix-en-Provence!

German :

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird. Entdecken Sie die Musik von Queen und ABBA in Aix-en-Provence neu!

Italiano :

Un’atmosfera intima, illuminata solo dalla luce delle candele. Riscoprite la musica dei Queen e degli ABBA ad Aix-en-Provence!

Espanol :

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas. Redescubra la música de Queen y ABBA en Aix-en-Provence

