Candlelight Queen vs. ABBA Théâtre du Casino Municipal Biarritz
Candlelight Queen vs. ABBA Théâtre du Casino Municipal Biarritz vendredi 24 octobre 2025.
Candlelight Queen vs. ABBA
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
PROGRAMME
Dancing Queen ABBA
SOS ABBA
Money, Money, Money ABBA
Voulez Vous ABBA
Bohemian Rhapsody Queen
I Want to Break Free Queen
Killer Queen Queen
Waterloo ABBA
Super Trouper ABBA
Mamma Mia ABBA
Don’t Stop Me Now Queen
We Will Rock You Queen
We Are the Champions Queen
Gimme Gimme Gimme ABBA
ARTISTE
String Quartet
Durée du concert
60 minutes environ .
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Candlelight Queen vs. ABBA
German : Candlelight Queen vs. ABBA
Italiano :
Espanol : Candlelight Queen vs. ABBA
L’événement Candlelight Queen vs. ABBA Biarritz a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Biarritz