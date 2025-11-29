CANDLELIGHT SESSIONS

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Plongez dans une soirée intime aux lueurs des bougies

Le pianiste Miguel Hernandez revisite pop, jazz et classiques pour un dîner suspendu hors du temps.

Une expérience musicale et gourmande à savourer…

Candlelight Sessions

20h 22h au restaurant

Plongez dans une soirée intime aux lueurs des bougies

Le pianiste Miguel Hernandez revisite pop, jazz et classiques pour un dîner suspendu hors du temps.

Une expérience musicale et gourmande à savourer…

Réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

English :

Immerse yourself in an intimate candlelit evening

Pianist Miguel Hernandez revisits pop, jazz and classics for a dinner suspended in time.

A musical and gourmet experience to savor?

German :

Tauchen Sie ein in einen intimen Abend bei Kerzenschein

Der Pianist Miguel Hernandez lässt Pop, Jazz und Klassiker für ein zeitloses Dinner aufleben.

Ein musikalisches und kulinarisches Erlebnis zum Genießen?

Italiano :

Immergetevi in una serata intima a lume di candela

Il pianista Miguel Hernandez rivisita pop, jazz e classici per una cena sospesa nel tempo.

Un’esperienza musicale e gastronomica da assaporare?

Espanol :

Sumérjase en una velada íntima a la luz de las velas

El pianista Miguel Hernández revisita el pop, el jazz y los clásicos para una cena suspendida en el tiempo.

Una experiencia musical y gastronómica para saborear..

L’événement CANDLELIGHT SESSIONS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER