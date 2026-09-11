Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Théâtre du Casino Municipal Biarritz
samedi 13 février 2027 · Théâtre du Casino Municipal · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 19:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Programme
Unchained Melody The Righteous Brothers
Can You Feel the Love Tonight? Elton John
A Whole New World Alan Menken
Your Song Elton John
Tennessee Hans Zimmer
Out of Africa John Barry
Love Theme for Nata Ennio Morricone
Por Una Cabeza Carlos Gardel
La Vie En Rose Edith Piaf
Can’t Help Falling in Love Elvis Presley
All You Need Is Love The Beatles
A Thousand Years Christina Perri
Shallow Lady Gaga
My Heart Will Go On Celine Dion
ARTISTE
String Quartet
Durée du concert
60 minutes environ .
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin
L’événement Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Biarritz a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Benjamin Millepied & November Ultra Summerland (Création) Théâtre de la Gare du Midi Biarritz 11 septembre 2026
- Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Swing64 Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz 12 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Mizel Théret Hegoak (Création) Théâtre du Colisée Biarritz 12 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 La battle à Skorp Plaza Berri Biarritz 12 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Prométhée SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Théâtre de la Gare du Midi Biarritz 13 septembre 2026