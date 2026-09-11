Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 19:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Programme

Unchained Melody The Righteous Brothers

Can You Feel the Love Tonight? Elton John

A Whole New World Alan Menken

Your Song Elton John

Tennessee Hans Zimmer

Out of Africa John Barry

Love Theme for Nata Ennio Morricone

Por Una Cabeza Carlos Gardel

La Vie En Rose Edith Piaf

Can’t Help Falling in Love Elvis Presley

All You Need Is Love The Beatles

A Thousand Years Christina Perri

Shallow Lady Gaga

My Heart Will Go On Celine Dion

ARTISTE

String Quartet

Durée du concert

60 minutes environ .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin

L’événement Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Biarritz a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Biarritz