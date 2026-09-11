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Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Théâtre du Casino Municipal Biarritz

samedi 13 février 2027 · Théâtre du Casino Municipal · Biarritz

Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Informations pratiques

Début
samedi 13 février 2027
Fin
samedi 13 février 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre du Casino Municipal
Adresse
1 Avenue Édouard VII
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 19:00:00
fin : 2027-02-13

Date(s) :
2027-02-13

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Programme
Unchained Melody The Righteous Brothers
Can You Feel the Love Tonight? Elton John
A Whole New World Alan Menken
Your Song Elton John
Tennessee Hans Zimmer
Out of Africa John Barry
Love Theme for Nata Ennio Morricone
Por Una Cabeza Carlos Gardel
La Vie En Rose Edith Piaf
Can’t Help Falling in Love Elvis Presley
All You Need Is Love The Beatles
A Thousand Years Christina Perri
Shallow Lady Gaga
My Heart Will Go On Celine Dion

ARTISTE
String Quartet

Durée du concert
60 minutes environ   .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin

L’événement Candlelight Soirée spéciale Saint-Valentin Biarritz a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Biarritz

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