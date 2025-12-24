Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 21h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – EUR

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies. Redécouvrez la musique de Jean-Jacques Goldman dans l’auditorium de Cosquer Méditerranée!

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille.





Le quatuor à cordes Ensemble de Paname interprètera:





Je te donne

Pas toi

Comme toi

Né en 17 à Leidenstadt

4 mots sur un piano

Aicha

Là bas

Quand la musique est bonne

On ira

Au bout de mes rêves

Famille

Veiller tard

Puisque tu pars

Il changeait la vie

Envole moi .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rediscover the music of Jean-Jacques Goldman in the Cosquer Méditerranée auditorium!

