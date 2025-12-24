Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement
Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman, Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement vendredi 30 janvier 2026.
Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 21h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 21:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies. Redécouvrez la musique de Jean-Jacques Goldman dans l’auditorium de Cosquer Méditerranée!
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille.
Le quatuor à cordes Ensemble de Paname interprètera:
Je te donne
Pas toi
Comme toi
Né en 17 à Leidenstadt
4 mots sur un piano
Aicha
Là bas
Quand la musique est bonne
On ira
Au bout de mes rêves
Famille
Veiller tard
Puisque tu pars
Il changeait la vie
Envole moi .
Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rediscover the music of Jean-Jacques Goldman in the Cosquer Méditerranée auditorium!
L’événement Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille