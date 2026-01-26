CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque
CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque vendredi 13 février 2026.
CANDLELIGHT
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-07
Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons au Mans !
Au programme
Coldplay Clocks
Coldplay Something Just Like This
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix you
Imagine Dragons Natural
Imagine Dragons Next to Me
Coldplay The Scientist
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida
Coldplay My Universe
Artistes
13 février
Quatuor à cordes Euterpia
07 mars
Quatuor à cordes révélé prochainement
Réservation uniquement en ligne. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.
L’événement CANDLELIGHT Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Mans