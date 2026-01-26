CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

CANDLELIGHT

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-07

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons au Mans !

Au programme

Coldplay Clocks

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix you

Imagine Dragons Natural

Imagine Dragons Next to Me

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida

Coldplay My Universe

Artistes

13 février

Quatuor à cordes Euterpia

07 mars

Quatuor à cordes révélé prochainement

Réservation uniquement en ligne. .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

English :

Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.

