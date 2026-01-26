CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

CANDLELIGHT

Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Yvré-l'Évêque Sarthe

Début : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13 2026-04-11

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour au Mans!

Programme

La Bohème

Les Comédiens

Je m’voyais déjà

Emmenez-moi

Que c’est triste Venise

She

For Me… Formidable

Et Pourtant

Il faut savoir

Comme Ils Disent

Ave Maria

La mamma

Hier Encore

Artistes

13 février

Quatuor à cordes Euterpia

11 avril

Quatuor à cordes révélé prochainement

Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Yvré-l'Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

English :

Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.

