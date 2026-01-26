CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque vendredi 13 février 2026.

CANDLELIGHT

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13 2026-04-11

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour au Mans!

Programme

La Bohème
Les Comédiens
Je m’voyais déjà
Emmenez-moi
Que c’est triste Venise
She
For Me… Formidable
Et Pourtant
Il faut savoir
Comme Ils Disent
Ave Maria
La mamma
Hier Encore

Artistes
13 février

Quatuor à cordes Euterpia
11 avril

Quatuor à cordes révélé prochainement

Réservation uniquement en ligne.   .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.

L’événement CANDLELIGHT Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Mans