CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13 2026-04-11
Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à Charles Aznavour au Mans!
Programme
La Bohème
Les Comédiens
Je m’voyais déjà
Emmenez-moi
Que c’est triste Venise
She
For Me… Formidable
Et Pourtant
Il faut savoir
Comme Ils Disent
Ave Maria
La mamma
Hier Encore
Artistes
13 février
Quatuor à cordes Euterpia
11 avril
Quatuor à cordes révélé prochainement
Réservation uniquement en ligne. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
English :
Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.
