CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

CANDLELIGHT

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Hommage à Ludovico Einaudi au Mans !

Programme

Le Onde

I Giorni

Fly

Experience

Una Mattina

Life

Primavera

Run

Elegy for the Arctic

Nuvole Bianche

Artistes

Piano Sydney Poma

Réservation uniquement en ligne. .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

English :

Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.

