CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque
Début : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Hommage à Ludovico Einaudi au Mans !
Programme
Le Onde
I Giorni
Fly
Experience
Una Mattina
Life
Primavera
Run
Elegy for the Arctic
Nuvole Bianche
Artistes
Piano Sydney Poma
Réservation uniquement en ligne. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
English :
Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.
