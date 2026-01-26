CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque
CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque samedi 14 février 2026.
CANDLELIGHT
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Spécial Saint-Valentin au Mans !
Programme
Unchained Melody Ghost
Can You Feel the Love Tonight? The Lion King
Your Song Moulin Rouge!
Moon River Breakfast at Tiffany’s
Hopelessly Devoted to You Grease
Love Theme Cinema Paradiso
Por una Cabeza Scent of a Woman
La Vie en Rose La Vie en Rose
Can’t Help Falling in Love Blue Hawaii
All You Need Is Love Love Actually
A Thousand Years Twilight
Shallow A Star is Born
A Time for Us Romeo and Juliet
Artistes
Piano Sydney Poma
Réservation uniquement en ligne. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.
L’événement CANDLELIGHT Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Mans