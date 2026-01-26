CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

CANDLELIGHT

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2026-02-14 19:00:00

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Spécial Saint-Valentin au Mans !

Programme

Unchained Melody Ghost

Can You Feel the Love Tonight? The Lion King

Your Song Moulin Rouge!

Moon River Breakfast at Tiffany’s

Hopelessly Devoted to You Grease

Love Theme Cinema Paradiso

Por una Cabeza Scent of a Woman

La Vie en Rose La Vie en Rose

Can’t Help Falling in Love Blue Hawaii

All You Need Is Love Love Actually

A Thousand Years Twilight

Shallow A Star is Born

A Time for Us Romeo and Juliet

Artistes

Piano Sydney Poma

Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.

