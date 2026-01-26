CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque
CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque samedi 11 avril 2026.
CANDLELIGHT
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à ABBA au Mans !
Programme
Dancing Queen
SOS
Money, Money, Money
The Winner Takes It All
Voulez Vous
Angeleyes
Waterloo
Fernando
Knowing Me, Knowing You
Chiquitita
Lay All Your Love On Me
Super Trouper
Mamma Mia
Artistes
Piano révélé prochainement
Réservation uniquement en ligne. .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire
English :
Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.
L’événement CANDLELIGHT Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Mans