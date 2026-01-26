CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque

CANDLELIGHT

Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Yvré-l'Évêque Sarthe





Début : 2026-04-11 19:00:00





2026-04-11

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Hommage à ABBA au Mans !

Programme

Dancing Queen

SOS

Money, Money, Money

The Winner Takes It All

Voulez Vous

Angeleyes

Waterloo

Fernando

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Lay All Your Love On Me

Super Trouper

Mamma Mia

Artistes

Piano révélé prochainement

Réservation uniquement en ligne. .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Return of Candlelight concerts at the Abbaye Royale de l’Epau.

