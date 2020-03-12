CANDLEWICK + MOODRLINE + MOUNDRAG Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 12 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

L’Ampli monte le Son ! Retrouvez trois groupes sur la scène du Diapason

### **L’Ampli monte le Son**

**CANDLEWICK + MOODRLINE + MOUNDRAG**

**CANDLEWICK**

Comme une ombre est projetée sur les murs d’un bureau éclairé à la lumière d’une chandelle, les influences diverses des membres de Candlewick sont projetées sur des toiles représentant parfois le dernier coucher de soleil d’une nuit d’été, parfois des scènes toutes droites sorties d’un conte fantastique.

Comme une flamme peut danser, s’intensifier, et baigner un espace d’une douceur agréable, les morceaux du groupe Rennais proposent des ambiances diverses et changeantes, au gré d’un rock 70’s puissant accompagné d’un chant pop des plus évocateur.

**MoodRline**

MoodRline nous convie à un voyage extra-atmosphérique vers une nouvelle dimension, entre poésie et surréalisme, où une musique aux couleurs électriques et au rythme dansant prédomine, mêlant des riffs de rock intage brut et des harmonies lyriques soutenues par des éléments de musique électronique. Une dimension où se rencontrent Mark Knopfler et Mac DeMarco, partageant un thé avec Wendy Carlos ou même Mort Garson. Cette musique est conçue tard dans la nuit, elle est faite pour être écoutée la tête relevée et les yeux rivés sur les étoiles.

**MOUNDRAG**

MOUNDRAG, c’est deux frères, Colin et Camille, l’un à la batterie, l’autre à orgue Hammond, tous deux chantent. À deux, ils créent un mur de son massif et une présence scénique qui renverse tout sur son passage.

Entre hard rock ravageur à la Deep Purple, ou heavy psych proto-progressif fin 60s début 70s façon ELP, ils forgent leur style contemporain qu’ils appellent le HARD PROG HEAVY PSYCH.

► **Jeudi 12 mars à 20h**

**LE DIAPASON – Gratuit**

[**> Réservation**](https://www.billetweb.fr/lampli-monte-le-son)

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

