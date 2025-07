CANELA & CLAVO Rte du Ruth 132 Peyzac-le-Moustier

Concert extraordinaire de Canela & Clavo, le duo artistique dont le nom évoque les arômes et les saveurs de l’Iran, du Chili et de l’Espagne, s’affirme comme une vibrante fusion de cultures, d’histoires et de poésie. Merci de réserver le Moustierious bowl si vous voulez manger, bio végétarien 15€

Inspirés par leurs racines et leurs expériences, Canela & Clavo ont tissé un véritable tapis sonore qui célèbre la pluralité des influences.

L’essence théâtrale et émotive de l’Iran, la passion du flamenco espagnol et la riche tradition latino-américaine convergent dans leur œuvre, créant une expérience unique qui, en emmenant l’auditeur dans un voyage sonore, embrasse la diversité et transcende les frontières culturelles.

Participation au chapeau

Merci de réserver le Moustierious bowl si vous voulez manger

bio végétarien 15€ .

Rte du Ruth 132 Le Mousterious Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 85 90 89

English : CANELA & CLAVO

Extraordinary concert by Canela & Clavo, the artistic duo whose name evokes the aromas and flavors of Iran, Chile and Spain, asserts itself as a vibrant fusion of cultures, histories and poetry. Please book the Moustierious bowl if you want to eat, organic vegetarian 15?

German : CANELA & CLAVO

Ein außergewöhnliches Konzert von Canela & Clavo, dem künstlerischen Duo, dessen Name die Aromen und Geschmäcker des Irans, Chiles und Spaniens heraufbeschwört, und das sich als eine vibrierende Fusion von Kulturen, Geschichten und Poesie versteht. Bitte reservieren Sie die Moustierious bowl, wenn Sie etwas essen möchten, bio vegetarisch 15?

Italiano :

Lo straordinario concerto di Canela & Clavo, il duo artistico il cui nome evoca gli aromi e i sapori di Iran, Cile e Spagna, è una vibrante fusione di culture, storie e poesia. Si prega di prenotare la ciotola Moustierious se si vuole mangiare, vegetariano biologico 15?

Espanol : CANELA & CLAVO

Un concierto extraordinario de Canela & Clavo, el dúo artístico cuyo nombre evoca los aromas y sabores de Irán, Chile y España, es una vibrante fusión de culturas, historias y poesía. Si quiere comer, reserve el cuenco Moustierious, vegetariano ecológico 15?

