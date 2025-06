CANESTIVALES EPELO Canet 8 juillet 2025 07:00

2025-07-08

2025-07-08

2025-07-08

Venez assister au concert de EPELO, un groupe qui saura animer votre soirée.

À travers leurs musiques, le groupe vous invite à voyager dans toutes les caraïbes.

Au programme biguine, mazurka, zouk, coupé décalé, calypso, salsa, samba, séga, reggae, cha-cha, boléro.. pour une soirée dansante et festive.

Accès libre. .

Grand’Place

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40 accueilcanet.mairie@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy a concert by EPELO, a band that’s sure to liven up your evening.

German :

Besuchen Sie das Konzert von EPELO, einer Band, die Ihren Abend unterhaltsam gestalten wird.

Italiano :

Venite a godervi il concerto degli EPELO, una band che sicuramente animerà la vostra serata.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto de EPELO, un grupo que seguro le amenizará la velada.

